Auf dem Willy-Brandt-Platz hat ein Streit zwischen zwei Männern am Donnerstagabend zu einem Polizeieinsatz geführt. Nach Angaben der Polizei bat ein 36-Jähriger einen 32-Jährigen um eine Zigarette. Dies führte zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der jüngere Mann einen Pflasterstein auf seinen Kontrahenten warf. Der 36-Jährige wurde dabei leicht verletzt, benötigte jedoch keine medizinische Behandlung. Ein Alkoholtest bei dem 32-Jährigen ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Die Polizei erteilte ihm nach der Anzeigenaufnahme einen Platzverweis für die Innenstadt. Der 32-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.