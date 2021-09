Die Trippstadter Bürgerinitiative (BI) „Pro Seniorenresidenz am Standort Judenhübel“ hat 348 gültige Unterschriften gegen den geplanten Neubau eines Altenheims am Standort Katterfeld vorgelegt. Das hat die Prüfung der Listen durch die Verbandsgemeindeverwaltung Landstuhl ergeben. Laut Bürgermeister Peter Degenhardt waren 22 der insgesamt 370 Unterschriften ungültig. Damit hat die BI die Vorgaben der Gemeindeordnung mehr als erfüllt: Gemessen an der Anzahl der wahlberechtigten Bürger waren im Fall von Trippstadt 213 Unterschriften notwendig. „Der Gemeinderat wird jetzt in seiner nächsten Sitzung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens entscheiden“, so Degenhardt. Die BI wehrt sich gegen die Versiegelung weiterer Flächen am Katterfeld und favorisiert stattdessen einen Neustart der Seniorenbetreuung auf dem Gelände des ehemaligen Wohnstifts.