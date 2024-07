So lassen sich keine Konflikte lösen: Am Mittwoch ist der Streit um eine Parklücke zwischen zwei Frauen in der Kaiserstraße eskaliert. Laut Angaben der Polizei wollte eine 30-Jährige morgens mit ihrem Auto in der Straße einparken. Gleichzeitig hatte eine andere Frau den Platz für sich entdeckt und versuchte, das Einparken der 30-Jährigen zu verhindern. Zunächst schrie die Unbekannte die 30-Jährige an und beleidigte sie. Kurz darauf schlug sie auf den Wagen der Frau ein. Laut der Geschädigten entstand dabei ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die unter anderem Angaben zu der unbekannten Tatverdächtigen machen können, können sich an die Polizei Landstuhl unter der Telefonnummer 06371 8050 wenden.