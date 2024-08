Parkplätze können ein emotionales Thema sein. Das zeigte sich am Mittwochnachmittag im Stadtteil Hohenecken. Dort sind Nachbarn wegen eines Parkplatzes in einen heftigen Streit geraten. Wie die Polizei mitteilte, waren nach bisherigen Erkenntnissen zunächst ein Mann und eine Frau in die verbale Auseinandersetzung involviert, in deren Verlauf sich beide mit Schimpfwörtern bedachten. Später tauchte der Ehemann der Frau auf, drohte seinem Nachbarn mit Schlägen und verließ – trotz mehrfacher Aufforderung – dessen Grundstück nicht. Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung, Bedrohung und Hausfriedensbruch.