Die Diskussion um Raumluftfilteranlagen ist offenbar noch lange nicht beendet. Am Donnerstag hat der CDU-Fraktionsvorsitzende Michael Littig wie zuvor die Grünen kritisiert, die Stadtverwaltung halte sich da nicht an eine Beschlussvorlage des Stadtrates.

„Wir brauchen Lösungen, damit der Unterricht in der Pandemie sicher stattfinden kann“, fordert der CDU-Mann. Der Beschluss des Stadtrates von Anfang November sei eindeutig gewesen. „Wir wollten, dass Lüftungsanlagen für alle Räume angeschafft werden, in denen die Schulleitungen das für notwendig halten, unabhängig davon, ob die Räume Fenster haben und gelüftet werden kann oder nicht.“ Die Verwaltung habe das aber so nicht abgefragt, moniert Littig. Er bedauere, dass nur versucht werde, etwas abzuwehren, statt nach möglichen Lösungen zu suchen. Er könne sich auch vorstellen, beispielsweise einen Spendenaufruf zu starten für Lüftungsgeräte, wenn nicht genügend Geld da sei. „Die Gesundheit der Lehrer, Sozialarbeiter und Schüler müsse mehr in den Fokus.“ Zudem seien Lüftungsanlagen eine Investition in die Zukunft, weil Viren aller Art abgewehrt werden. Es müsse auch mal über die Konditionen geredet werden. „Es gibt Lüftungsanlagen für 350 Euro“, behauptet Littig. Die 30 Anlagen, die das Land bezahlt, sollen 3500 Euro kosten.

An Förderichtlinien des Landes gebunden

Oberbürgermeister Klaus Weichel hat am Donnerstag gegenüber der RHEINPFALZ argumentiert, es gebe haushaltsrechtlich keinen Deckungsbeitrag, um alle Schulsäle mit Lüftungsgeräten auszustatten. Die Kommunen müssten sich an die Förderrichtlinien des Landes Rheinland-Pfalz halten. Und die erlaubten nur Anlagen für Räume, die nicht gelüftet werden können. Außerdem sei klar vorgegeben, dass Raumluftfilteranlagen nur ergänzende Maßnahmen seien, die das vorgeschriebene Stoßlüften nicht ersetzen können.

Das unterstrich auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Rahm. „Wenn die Stadt 50 Anlagen bei der Landesregierung beantragt hätte, wären die auch bezahlt worden“, so Rahm. Aber es seien nur 30 Säle förderfähig. Geräte gebe es nur für Schulräume, die für den Unterricht gebraucht werden, aber nicht gut zu belüften sind.