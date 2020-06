Ein 47-Jähriger wird verdächtigt, am Montagabend im Stadtgebiet einen Taxifahrer geschlagen zu haben. Das teilte die Polizei mit. Zuvor war mit dem Fahrgast ein Streit um das Beförderungsentgelt entbrannt. Weil der 47-Jährige während der Fahrt durchs Stadtgebiet immer wieder einen neuen Zielort angab, befürchtete der Taxifahrer, sein Fahrgast könnte ihm am Ende den Fahrpreis vorenthalten. Der Taxifahrer wollte daraufhin eine Zwischenabrechnung machen, worüber die beiden Männer in Streit gerieten. Im Verlauf des Streits soll der 47-Jährige den Fahrer ins Gesicht geschlagen haben. Das Fahrtgeld beglich der Mann. Ihn erwartet allerdings ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung.