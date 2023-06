Im Stadtbereich kam es am Mittwochnachmittag zu einem Streit in einer Wohnung. Nach Angaben des 40-jährigen Bewohners hatte eine Bekannte bei ihm geklingelt und um ein Gespräch gebeten. Wie die Polizei mitteilt, kam es im Laufe der Unterhaltung zum Streit, wobei die 41-Jährige dem Mann einen Kopfstoß verpasste. Bevor sie die Wohnung schließlich verließ, riss sie noch ein Regal ab und beleidigte den Bewohner und dessen Tochter. Eine alarmierte Polizeistreife konnte die Dame nicht mehr antreffen. Diese muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.