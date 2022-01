In einer Spielhalle im Stadtgebiet ist es am späten Donnerstagabend zu einem Streit zwischen einer Mitarbeiterin und einem Besucher gekommen. Beide erstatteten laut Polizei anschließend Anzeige wegen Körperverletzung. Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte die 42-jährige Mitarbeiterin den 24 Jahre alten Besucher gegen 22.45 Uhr aufgefordert, das Gebäude zu verlassen, da er sich nicht ordentlich verhielt. Der junge Mann kam der Aufforderung aber nicht nach, stattdessen legte er sich mit der Mitarbeiterin an und schubste sie. Die Frau ließ sich das nicht gefallen und packte den 24-Jährigen an Arm und Hals und bugsierte ihn vor die Tür. Der Mann verständigte anschließend die Polizei und gab an, von der Frau verletzt worden zu sein. Die Polizei teilt mit: „Weil auch die 42-Jährige über Schmerzen klagte, wird nun gegen beide ermittelt ...“