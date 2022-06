Ein 21 Jahre alter Mann hat während eines Streits in der Nacht zum Samstag seinen Kontrahenten mit einem Messer verletzt. Die beiden Männer waren in einer Altstadt-Kneipe in Streit geraten, berichtet die Polizei. Nachdem sich der Disput ins Freie verlagert hatte, zückte der 21-Jährige ein Messer und verletzte seinen 22 Jahre alten Kontrahenten. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand allerdings nicht. Mehreren Zeugen zufolge soll der Ältere den 21-Jährigen vor dem Messerangriff geschlagen haben. Der 21-Jährige wurde vorübergehend festgenommen, die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet. Die Polizei leitete Ermittlungsverfahren gegen beide Männer ein.