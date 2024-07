Häufig werden Begegnungen im Treppenhaus von Mehrfamilienhäusern genutzt, um kürzere Unterhaltungen zu führen. Im nördlichen Stadtgebiet von Kaiserslautern war das am Donnerstagnachmittag anders. Wie die Polizei mitteilte, gerieten eine 32- und 63-Jährige in Streit. Zunächst beleidigten und bedrohten sich die Frauen gegenseitig. Die verbale entwickelte sich jedoch zu einer handfesten Auseinandersetzung, in deren Verlauf die 63-Jährige ihre Kontrahentin zu Boden stieß und ihr abermals ins Gesicht schlug. Beide klagten später über Schmerzen. Die Polizei ermittelt gegen beide Frauen wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung.