Ein Supermarkt in der Merkurstraße ist am Mittwochnachmittag zum Schauplatz einer handfesten Auseinandersetzung geworden. Nach Angaben der Polizei gerieten zwei Männer in Streit, da ein 57-Jähriger einem 53-Jährigen mit dem Einkaufswagen von hinten in die Beine fuhr. Es folgte zunächst ein Wortgefecht, in dessen Verlauf der 57-Jährige seinen Kontrahenten zunächst beleidigte, schubste und schließlich mehrere Schläge versetzte. Die hinzugerufenen Beamten konnten die Situation wieder beruhigen und ermittelt gegen den 57-Jährigen wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung.