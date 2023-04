Die Polizei ermittelt gegen eine 36-jährige Frau, die am Dienstagmittag mit ihrem Auto einen Fußgänger gefährdet haben soll. Die Frau erstattete laut Polizei ihrerseits Anzeige gegen einen Mann wegen Beleidigung.

Nach Angaben der Polizei wählten mehrere Passanten gegen 14 Uhr den Notruf und meldeten eine Frau in einem Audi Q5, die beinahe einen Fußgänger angefahren habe. Danach sei sie mit ihrem Auto davongefahren. Vor Ort trafen die Beamten nur noch den 44-jährigen Fußgänger an, der behauptete, dass die Fahrerin nach einem Streitgespräch gezielt auf ihn zu gefahren sei. Erst im letzten Moment habe sie vor ihm gebremst. Die mutmaßliche Fahrerin meldete sich später bei der Polizeiinspektion und schilderte den Verlauf aus ihrer Sicht: Nach dem Streit mit dem ihr unbekannten Mann habe sie weiterfahren wollen. Dieser hätte dann eine Flasche Saft über ihrer Windschutzscheibe ausgeleert und im Anschluss die Flasche über ihr Auto geworfen. Die Frau gab an, dass sie mit dem Auto auf den Bürgersteig gefahren sei, um ihn zur Rede zu stellen. Dabei habe sie es sich dann aber anders überlegt und sei davongefahren. Die 36-Jährige erstattete Anzeige gegen den Mann wegen Beleidigung. Gegen die Frau wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.