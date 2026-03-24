Die Polizei sucht Zeugen einer Auseinandersetzung, die sich am frühen Sonntagmorgen, 22. März, in der Kaiserslauterer Straße Rittersberg ereignet hat. Dabei wurde ein 28-Jähriger leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen sind sich er und ein Unbekannter gegen 5 Uhr begegnet. Letzterer habe den Mann und weitere Passanten belästigt – als ihn der 28-Jährige aufforderte, dies zu unterlassen, habe der Täter zugeschlagen und ihm eine Platzwunde zugefügt. Anschließend lief der Angreifer davon. Das Opfer musste im Krankenhaus behandelt werden. Eine Beschreibung des Gesuchten liegt nicht vor. Hinweise werden erbeten an die Polizei unter Telefon 0631 36914199.