Zwei Menschen wurden am Mittwochabend bei einem Streit in Otterbach verletzt. Zu der Auseinandersetzung war es laut Polizei in einer Wohnung gekommen. In ihrem Verlauf fügte ein 41-Jähriger zwei anderen Menschen die Verletzungen zu.

Schlichtungsversuch misslingt

Während des Streits hantierte der Verdächtige mit einer Glasflasche. Als ihn ein 36-Jähriger der Wohnung verweisen wollte, eskalierte der Zwist. Dem 41-Jährigen wird nun vorgeworfen, den Mann mit einer Glasflasche verletzt zu haben. Auch gegen die Wohnungsinhaberin, die zu schlichten versuchte, verhielt er sich aggressiv. Sie soll er in einen Arm gebissen haben. Anschließend flüchtete der Verdächtige. Die leicht Verletzten wurden vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Gegen den 41-Jährigen wird wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.