Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist in der Nacht auf Dienstag in der Kaiserslauterer Malzstraße eskaliert. Die Streithähne waren zunächst verbal aneinandergeraten, ehe die Situation außer Kontrolle geriet. Dabei erlitt ein 54-Jähriger nach Angaben der Polizei leichte Verletzungen. Sein 41-jähriger Kontrahent soll ihn getreten haben, als der Mann bereits am Boden lag. Der 54-Jährige blutete im Gesicht, er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Beim Eintreffen der Beamten flüchtete der mutmaßliche Täter. Wenig später konnte ihn die Streife festnehmen. Laut Polizei war der 41-Jährige alkoholisiert, weshalb die Staatsanwaltschaft eine Blutprobe anordnete. Da er sich weiterhin aggressiv verhielt, musste er die Nacht in einer Zelle verbringen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.