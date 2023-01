Bei einem Streit wurde ein 40-jähriger Mann am Donnerstagnachmittag in einer Wohnung in Landstuhl verletzt. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach den bisherigen Erkenntnissen handelt es sich bei dem Verletzten um den Mieter der Wohnung. Ersten Aussagen zufolge hatte er die beiden anderen Männer für mehrere Tage bei sich aufgenommen. Am Donnerstag kam es aus noch ungeklärter Ursache zum Streit, der sich in eine körperliche Auseinandersetzung steigerte, berichtet die Polizei. Der 40-Jährige erlitt mehrere Schnitt- und Stichverletzungen im Kopf- und Beinbereich. Diese sind nach einer ersten ärztlichen Einschätzung jedoch nur oberflächlich. Die beiden Tatverdächtigen flüchteten im Anschluss aus der Wohnung ihres Bekannten. Eine Nachbarin des Verletzten hatte den Streit bemerkt und die Polizei gerufen. Diese leitete eine Fahndung nach den beiden Geflüchteten ein. Die 32 und 56 Jahre alten Männer wurden wenig später gestellt und vorläufig festgenommen. Sie blieben über Nacht im Polizeigewahrsam. Nach Abschluss von erkennungsdienstlichen Maßnahmen und kriminaltechnischen Untersuchungen wurden sie am Freitag wieder entlassen. Beginn und Verlauf der Auseinandersetzung sind nicht detailliert bekannt. Die Beteiligten haben hierzu unterschiedliche Angaben gemacht.