In einem Mehrfamilienhaus in Mackenbach kam es am Samstagabend zu einem Streit zwischen zwei Männern. Dabei wurde eine Person mit einem Schlagstock verletzt.

Der Streit zwischen den beiden Männern eskalierte. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der ältere dem jüngeren Mann mit einem Schlagstock gegen den Kopf. Einer weiteren Person, die auf den Angriff aufmerksam wurde, gelang es, den mutmaßlichen Täter zu entwaffnen und die beiden Kontrahenten zu trennen, teilte die Polizei mit.

Da sich der Verdacht erhärtete, dass der 57-jährige Angreifer über scharfe Schusswaffen verfügen könnte, wurde er vorübergehend festgenommen. Zudem wurde die Wohnung des Mannes durchsucht. Dabei entdeckten die Beamten ein Jagdgewehr mit Munition. Die Langwaffe wurde den bisherigen Ermittlungen zufolge bei einem Einbruch in Kusel im Jahr 2018 gestohlen. Da der 57-Jährige alkoholisiert war, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Um weitere Straftaten zu verhindern, musste er die Nacht in der Zelle verbringen. Den 57-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des Verstoßes gegen das Waffengesetz.