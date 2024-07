Mehrere Personen, darunter ein Polizist, sind bei einer Auseinandersetzung am Donnerstag in der Pariser Straße verletzt worden. Laut Polizeibericht sind drei Personen, die sich kennen, in Streit geraten. Eine 29- und eine 53-jährige Frau trugen den Disput schließlich handfest aus und verletzten sich durch Kratzen und Schlagen. Nachdem die Polizei eingetroffen war, nahm ein 42-Jähriger die 29-Jährige in einen Würgegriff. Den Beamten gelang es, die Angegriffene zu befreien, allerdings schlug der 42-Jährige dabei einem Polizisten ins Gesicht. Der alkoholisierte Mann wurde zur Dienststelle gebracht. Die Beteiligten müssen sich wegen des Vorwurfs der Körperverletzung rechtfertigen. Den 42-Jährigen erwartet zudem eine Anzeige wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.