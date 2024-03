Zwei junge Männer gerieten am Freitagabend in einen lautstarken Streit, welcher in der Gewahrsamszelle endete. Während einer Streifenfahrt entdeckten Polizisten einen 27-Jährigen und 25-Jährigen, die sich in der Fußgängerzone anschrien und schubsten – für die Streithähne nach eigenen Angaben eine normale Umgangsform. Den erteilten Platzverweisen kamen sie trotz mehrfacher Aufforderung nicht nach, weshalb beide schließlich über Nacht in Gewahrsam genommen wurden.