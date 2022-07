Zu einer Schlägerei auf der Kerwe ist es am Montagabend in Enkenbach gekommen. Wie die Polizei mitteilt, seien mehrere Personen beteiligt gewesen. Aus bislang ungeklärten Gründen gerieten ein 33-Jähriger und ein 42-Jähriger in Streitigkeiten, welche in eine körperliche Auseinandersetzung ausarteten. Ein hinzugeeilter Helfer wurde von dem Älteren ebenfalls attackiert. Auch nachdem die Streithähne voneinander getrennt werden konnten, beleidigten sie sich fortlaufend weiter. Auch die hinzugerufenen Beamten wurden von dem 33-Jährigen verbal angegangen.

Platzverweis für die Streitenden

Die Polizei erteilte den Beteiligten einen Platzverweis für das Kerwegelände. Gegen die beiden Schläger wurden außerdem Strafverfahren aufgrund von Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.