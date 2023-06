Ein Streit zwischen einem Fahrradfahrer und einer Rollerfahrerin eskalierte am späten Montagnachmittag in Reichenbach-Steegen und wurde zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Das berichtet die Polizei. Nach dem aktuellen Stand ihrer Ermittlungen war der 43-jährige Biker der Meinung, dass die junge Frau den Fahrradweg nicht mit ihrem Leichtkraftrad befahren dürfte und stellte sich ihr kurzerhand in den Weg. Im darauffolgenden Disput begann der Mann, die 17-Jährige zu filmen, was ihr missfiel. Als sie versuchte, das Filmen zu verhindern, schlug der 43-Jährige der jungen Frau ins Gesicht. Sie verlor das Gleichgewicht und stürzte mit dem Roller zu Boden. Dabei verletzte sie sich leicht. Hinzugerufene Familienmitglieder mischten sich in die Auseinandersetzung ein. Der Vater der 17-Jährigen beleidigte und schlug seinerseits den Fahrradfahrer mit einem Ochsenziemer. Der alarmierte Rettungswagen brachte die Rollerfahrerin in ein Krankenhaus. Die Polizei stellte das Schlagwerkzeug sicher und ermittelt jetzt gleich wegen mehreren Strafanzeigen gegen alle Beteiligten.