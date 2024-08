Eine Auseinandersetzung auf dem Bahnhofsvorplatz endete am Mittwoch für einen 34-Jährigen mit einer Platzwunde am Kopf. Als die Beamten vor Ort ankamen, berichtete eine 45-Jährige, mit ihrem Freund in Streit geraten zu sein. Als dessen Aussagen beleidigend wurden, habe sie die Fassung verloren und ihm ihr Mobiltelefon auf den Kopf geschlagen. Der 34-Jährige erlitt dadurch eine Platzwunde. Die Beamten stellten bei den Streithähnen deutlichen Alkoholgeruch fest. Durchgeführte Atemtests ergaben Werte von 2,09 Promille bei der 45-Jährigen und 3,42 Promille beim 34-Jährigen. Die Platzwunde des Mannes wurde im Krankenhaus versorgt. Die 45-Jährige wurde zur Dienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen sie wird wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.