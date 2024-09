Am Freitagnachmittag gerieten in der Kaiserslauterer Innenstadt drei Männer in Streit. Wie die Polizei mitteilt, stritten sie beim Fackelbrunnen zunächst um einen Rucksack und verteilten dabei den Inhalt großflächig über den Boden. Es kam zu einer handfesten Auseinandersetzung. Passanten verständigten die Polizei.

Die Beamten trafen nur noch zwei Beteiligte an: einen 23-Jährigen und einen 17-Jährigen aus dem Stadtgebiet. Der dritte Beteiligte ist geflüchtet und laut Polizei noch unbekannt. Es wird um Hinweise zu seiner Person und zur Tat gebeten. Die Polizeiinspektion 1 ist unter der Telefonnummer 0631 3692150 oder per E-Mail an pikaiserslautern1@polizei.rlp.de zu erreichen.

Wie die Polizei weiter mitteilt, klagte lediglich der jüngere Mann über leichte Schmerzen. Er bekam offensichtlich einen Schlag in das Gesicht. Der 23-Jährige war erheblich alkoholisiert: zwei Promille. Ihm wurde ein Platzverweis erteilt. Zudem leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.