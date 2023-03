Am Freitag ist es laut Polizei am Blechhammer zu einem Streit zwischen einem Angler und einem Radfahrer gekommen. Der 21-jährige Angler hatte eine Polizeistreife am Abend im Bereich des Blechhammers angesprochen. Er berichtete, dass er am Nachmittag zwischen 16 und 17 Uhr direkt an den See gefahren war, um sein Angelequipment auszuladen. Ein vorbeikommender Fahrradfahrer sei mit der Wahl des vorübergehenden Parkplatzes gar nicht einverstanden gewesen. Der Mann soll den Angler angeschrien und ihn in einen Streit verwickelt haben, in dessen Verlauf er mit seinem gelb-blauen Fahrrad auf den jungen Mann eingeschlagen habe. Der Angler erlitt leichte Verletzungen. Wie die Polizei mitteilt, soll der Radfahrer etwa 55 Jahre alt und schlank gewesen sein. Er habe Dreitagebart und eine blaue Jacke getragen sowie mit osteuropäischem Akzent gesprochen. Gegen den Unbekannten wurde eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0631 3692250 bei der Polizei zu melden.