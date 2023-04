Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Jahren wird darüber diskutiert: Die Stadt braucht einen neuen Standort für den DRK-Rettungsdienst, außerdem sollen zwei neue Feuerwachen kommen. Am Montag sollte im Bauausschuss eine Vorentscheidung fallen, wo gebaut wird. Doch in der Diskussion ging es drunter und drüber.

Im Fokus für die Neubauten stehen zwei Standorte: für die Feuerwache ein Areal am Friedhof in der Donnersbergstraße, für den Rettungsdienst das Gelände am Kniebrech neben