Weil die S-Bahnen der Linien S1 streikbedingt entfallen, halten von Donnerstag, 7. März, mindestens bis zum Ende der Ausfälle die Regionalbahnen der Linie RB 70 zwischen Landstuhl und Kaiserslautern zusätzlich in Vogelweh und Einsiedlerhof. Dies teilt der Zweckverband Öffentlicher Personennahverkehr mit. Die DB Regio hat die Zeiten der zusätzlichen Halte in die Online-Auskunftssysteme integriert – zum Beispiel in den DB-Navigator. Die Ankunftszeit in Kaiserslautern verzögert sich um wenige Minuten, wobei der Anschluss zwischen den Zügen der Linie RB 70 und den S-Bahnen der Linie S2 streikbedingt ohnehin entfällt. Die üblicherweise im Halbstundentakt fahrenden S-Bahnen müssen zwischen Kaiserslautern und Neustadt auf eine Taktung von zwei Stunden zurückgenommen werden.