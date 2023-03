Die Gewerkschaft Verdi ruft ihre Mitglieder für Freitag, 3. März, zum eintägigen Streik auf – und die Beschäftigten der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG beteiligen sich daran. Davon gehen zumindest Klemens Strey (Verkehrs-AG) und Jürgen Jung (Verdi) fest aus.

Strey: „Am Freitag werden keine unserer Busse fahren, auch nicht im Schülerverkehr.“ Nicht vom Streik betroffen seien die Regionalbusse der DB Regio und der Regionalbus Westpfalz GmbH, die aus dem Landkreis in die Stadt kommen. Laut Strey ist vom Streik auch der Nachtbus vom Freitag auf den Samstag betroffen: „Der gehört bei uns organisatorisch zum Betriebstag Freitag, selbst wenn er erst nach Mitternacht fährt.“ Insgesamt bleiben am Freitag alle 64 Busse der Verkehrs-AG im Depot, die Mobilitätszentrale bleibt geschlossen. Einige Mitarbeiter sollen dafür sorgen, dass der Betrieb telefonisch erreichbar bleibt. Strey rechnet damit, dass am Samstag wieder alle Busse nach Fahrplan fahren. Ein Subunternehmen für den Streiktag zu beauftragen sei keine Option: „Keine Chance, da findet man niemanden.“ Etwa 150 Mitarbeiter werden sich am Streik beteiligen, schätzt Strey. Derzeit versuche das Unternehmen, auf möglichst vielen Kanälen die Kunden zu erreichen und über die Lage am Freitag zu informieren: Neben Internetseite und Facebookauftritt werden die digitalen Anzeigen an den Bushaltestellen dafür genutzt, sagt Strey. Jürgen Jung von Verdi geht ebenfalls davon aus, dass der innerstädtische Busverkehr zum Erliegen kommt. Er weiß, dass die Aktion viele ÖPNV-Nutzer ärgern wird: „Das Problem bei Streiks im Dienstleistungsbereich ist, dass wir die Menschen mit unseren Aktionen direkt treffen. Das ist anders als beispielsweise bei der IG Metall, die damit einen Betrieb für einen Tag lahmlegen.“ Deswegen sei Verdi ebenfalls bemüht, früh über den Streiktag zu informieren. Busfahrer würden eine große Verantwortung tragen: „Da wollen wir entsprechend unser Geld haben.“ Verdi fordert in den Verhandlungen von den Arbeitgebern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.