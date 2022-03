Glimpflich ausgegangen ist am Mittwochmittag ein Unfall in der Mannheimer Straße mit einem Dienstfahrzeug der Polizei. Die Polizeibeamten waren mit dem Wagen mit eingeschaltetem Martinshorn gegen 14.40 Uhr auf der Mannheimer Straße Richtung Hochspeyer unterwegs, so die Polizei. An der Kreuzung Ludwigshafener Straße/Mannheimer Straße bog ein 59-jähriger Mann mit seinem VW Tiguan auf die Mannheimer Straße ein. Er war zunächst auf dem linken Fahrstreifen unterwegs und wechselte dann auf den rechten. Dabei übersah er den dort fahrenden Streifenwagen. Der Fahrer des Streifenwagens wich auf den Radweg aus und kollidierte mit zwei Verkehrsschildern. Verletzt wurde niemand. Der Streifenwagen musste abgeschleppt werden.