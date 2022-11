Bislang ist Tim Lessmeister allein als Streetworker in der 100.000-Einwohner-Stadt Kaiserslautern unterwegs. Mitten in der Pandemie, Anfang vergangenen Jahres, begann er seine Arbeit, bei der er versucht, auf der Straße mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen und ihnen Ansprechpartner bei Problemen zu sein. Nun endlich bekommt er Verstärkung: Zwei weitere Fachkräfte werden demnächst ihren Dienst antreten, freut sich Anja Pfeiffer, Beigeordnete der Stadt für Jugend und Soziales. „Eine Stelle war lange unbesetzt, eine weitere kommt jetzt hinzu.“ Baldmöglichst sollen die Formalitäten erledigt sein und die beiden Frauen beginnen. Zu Lessmeisters Konzept gehöre unter anderem ein „Pop-up-Jugendtreff“: In einem Leerstand versucht er einen Treffpunkt für Jugendliche einzurichten. „Eine gute Idee“, findet Pfeiffer und hofft, dass bald ein Raum gefunden ist.