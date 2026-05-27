Kulinarische Vielfalt aus aller Welt: Ende Mai gastiert das „Original Street Food Festival“ wieder auf dem Außengelände des Fritz-Walter-Stadions in Kaiserslautern.

An rund 30 ausgewählten Ständen werden auf dem Parkplatz Ost am Betzenberg an drei Tagen Gäste empfangen. Serviert wird eine große Vielfalt – von Hotdogs und koreanischen Corn Dogs über Patacons bis hin zu lateinamerikanischen und peruanischen Spezialitäten. Auch traditionelle Süßspeisen wie Strudel stehen auf der Speisekarte.

Kleinere Portionen, mehr Probieren

Das Street Food Festival tourt seit 2014 durch Deutschland und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Neu in diesem Jahr ist die Aktion „Street Food Tapas“. Aufgrund der großen Nachfrage nach kleineren Probierportionen bietet jeder Stand zusätzlich eine Tapas-Variante seiner Spezialität an. So können Besucher noch mehr verschiedene Gerichte testen.

Außerdem wird in Kaiserslautern erneut der „Street Food Award“ vergeben. Die Gäste stimmen dabei für ihren Favoriten ab. Der Stand mit den meisten Stimmen erhält den Publikumspreis für das beste Street Food des Festivals.

Das Festival öffnet am Freitag, 29. Mai, von 16 bis 22 Uhr. Am Samstag und Sonntag, 30. und 31. Mai, sind die Stände jeweils von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 4,90 Euro an der Tageskasse. Im Vorverkauf werden vergünstigte Tickets und Kombi-Angebote angeboten.

Info

Weitere Informationen und Tickets gibt es unter www.street-food-festival.de/kaiserslautern