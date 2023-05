Von hawaiianischen Burgern über osteuropäische Strudel bis hin zu aus Venezuela stammenden Maisfladen: Die Besucher des Street-Food-Festivals am Fritz-Walter-Stadion erwartet am Wochenende nach dreijähriger, pandemiebedingter Pause ein buntes Programm voller Köstlichkeiten.

Rund 30 Street-Food-Anbieter laden für morgen und übermorgen, Samstag und Sonntag, kulinarisch Interessierte dazu ein, sich am Fritz-Walter-Stadion auf eine Weltreise zu den unterschiedlichsten Geschmäckern aller Herren Länder zu begeben. „Die Besucher erwartet eine bunte Vielfalt an verschiedenen Speisen“, berichtet Vincent Schmidt, Veranstalter des Street-Food-Festivals. Die Frage, mit wie vielen Besuchern gerechnet wird, konnte Schmidt nicht beantworten: „Das ist sehr schwer einzuschätzen. Wir hoffen jedenfalls, dass die Kaiserslauterer Lust haben, uns zu besuchen.“

Standbetreibern über die Schulter schauen

Erwarten können diese neben dem Geschmackserlebnis zudem einen Blick hinter die Kulissen. So besteht die Möglichkeit, die Zubereitung der Speisen vor den verschiedenen Ständen hautnah mitzuerleben. Von dem Mehrwert des Events ist der Veranstalter überzeugt. „Es können Speisen verkostet werden, die gewöhnlich nicht an jeder Ecke erhältlich sind“, sagt Schmidt. Gleichzeitig gibt er Interessierten noch einen Ratschlag mit auf den Weg: „Kommt mit Freunden und teilt die verschiedenen Gerichte, um so mehr Eindrücke sammeln zu können.“ Für die Besucher besteht zudem die Möglichkeit, die beliebtesten Standbetreiber mit einem Preis zu honorieren.

Der Eintritt zum Festival am Betzenberg kostet 3,50 Euro. Schwerbehinderte und Kinder unter zwölf Jahren zahlen keinen Eintritt. Geöffnet hat das Festival am Samstag, 20. Mai, von 12 bis 22 Uhr. Am Sonntag, 21. Mai, kann von 12 bis 20 Uhr geschlemmt werden.