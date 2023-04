Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Verein zur Förderung von Kerwe, Kultur und Jugend in Siegelbach (KKJ) hätte in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Mit allem Drum und Dran. An Plänen und Ideen für das Jubiläum hatte es bei den stets kreativen Mitgliedern nicht gemangelt. Doch die Allerwenigsten konnten im Corona-Jahr umgesetzt werden. Am Nikolaustag sollen wenigstens die Kindergartenkinder ihre Freude haben.

Nachdem klar gewesen sei, dass in der ersten Jahreshälfte Quiz-Abende in der Feiermaus, der Dixieland-Frühschoppen an der Grillhütte und ein Familienausflug genauso ausfallen