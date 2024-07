Wer einen Bewohner- oder Gewerbeparkausweis beantragen oder verlängern möchte, muss sich ab sofort an die Straßenverkehrsbehörde wenden, wie die Stadt mitteilt. Bislang war das Bürgercenter zuständig. Ein Merkblatt zum Bewohnerparken ist auf www.kaiserslautern.de zu finden sowie in gedruckter Form in den Rathäusern erhältlich. Die Ausweise können online oder per E-Mail (bewohnerparkausweis@kaiserslautern.de) beantragt werden. Anmeldung für einen persönlichen Termin im Rathaus unter Telefon 0631 3654683.