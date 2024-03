Zu Sperrungen kommt es demnächst in der Späth-, Papiermühl- und in der Königstraße. Im Vorfeld zu geplanten Baumaßnahmen der Stadtentwässerung Kaiserslautern werden am Mittwoch, 13. März, Voruntersuchungen in der Späthstraße zwischen der Ortsstraße und der Rettungswache, in der Papiermühlstraße zwischen der Apfel- und der Tannenstraße sowie vom 14. bis 15. März in der Königstraße zwischen Pfaffstraße und Alnatura durchgeführt. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Die Späthstraße wird im betroffenen Abschnitt voraussichtlich zwischen 8 und 12 Uhr gesperrt, die Parkhauszufahrt P2 des Westpfalz-Klinikums kann in diesem Zeitraum nicht genutzt werden. Die Papiermühlstraße wird zwischen 12 und 17 Uhr gesperrt. Die Sperrungen in der Königstraße erfolgen in mehreren Abschnitten jeweils zwischen 8 und 17 Uhr. Die Zufahrt zu den Geschäften bleibt gewährleistet. Die Umleitung erfolgt über die Pirmasenser Straße. Für betroffene Bushaltestellen werden Ersatzhaltestellen eingerichtet. Anlieger werden gesondert informiert.