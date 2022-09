Wegen des Firmenlaufs werden am Donnerstag ab nachmittags bis in den Abend hinein mehrere Straßenzüge vorübergehend gesperrt. Zwischen 16 und 20 Uhr kann es deshalb in der Innenstadt zu Verkehrsbehinderungen kommen, warnt die Polizei. Von den Sperrungen betroffen sind laut Veranstalter die Straßen entlang der Laufstrecke sowie Kreuzungen zu abzweigenden Straßen. Geplant sind folgende Straßensperrungen: Vollsperrung Ecke Lutrinastraße/Karl-Marx-Straße bis Ecke Bismarckstraße ab 16 Uhr; Vollsperrung Ecke Bismarckstraße/Karl-Marx-Straße bis Spittelstraße ab 17 Uhr; Vollsperrung der gesamten Laufstrecke ab 17.40 Uhr, also: Schneiderstraße, Eisenbahnstraße, Barbarossastraße, Bismarckstraße, Schubertstraße, Schulstraße, Adolph-Kolping-Platz, Friedrichstraße, Augustastraße, Lutrinastraße, Karl-Marx-Straße.

Parkhäuser nicht wie gewohnt anfahrbar

Die Ein- und Ausfahrten von Tiefgaragen und Parkhäusern im Veranstaltungsbereich können während der Sperrungen nicht oder nur eingeschränkt benutzt werden, warnt die Polizei. Für das Parkhaus Am Altenhof wird die Zu- und Ausfahrt zwischen 17.40 Uhr und rund 19 Uhr nicht möglich sein. Auch das Parkhaus in der Lutrinastraße kann während des Laufs weder angefahren noch verlassen werden.

Die Bus-Haltestelle in der Eisenbahnstraße kann während der Sperrung nicht angefahren werden. Aufgrund der Baustelle rund um das Fackelrondell wurde die Streckenführung verlegt, so dass die Spittelstraße in diesem Jahr nicht von Sperrungen betroffen ist. Dadurch kann in diesem Jahr die Tiefgarage am Stiftsplatz genutzt werden. Der Veranstalter erwartet rund 7000 Teilnehmer.