Wegen mutmaßlichen Gasalarms waren gestern Mittag kurzzeitig in der Innenstadt Straßen gesperrt. Aus dem Gebäude an der Ecke Schillerstraße/Marktstraße, gegenüber des Eiscafés „Dolomiten“, sei Gasgeruch wahrzunehmen, lautete eine Meldung, die die Feuerwehr, Polizei und Ordnungsdienst auf den Plan rief. Der Bereich wurde abgesperrt, „doch ein Gasaustritt hat sich nicht bestätigt“, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage sagte. Und so konnten die herbeigerufenen Kräfte wieder abziehen, ohne dass ein Schaden entstanden war.