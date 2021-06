Am Dienstag, 8. Juni, stehen Straßenmarkierungsarbeiten im Bereich Berliner Straße – Alte Brücke – Blechhammerweg an. Dabei kann es laut Stadtverwaltung auch zu kurzzeitigen Sperrungen kommen. Die Straße Alte Brücke in beziehungsweise aus Richtung Kotten muss in diesem Zusammenhang zeitweise voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über die Forellenstraße oder die Wörthstraße. Von der Sperrung sind auch die Buslinien 105 und 107 betroffen. Zwischen 9.30 und 11 Uhr entfallen die Haltestellen Alte Brücke, Pfeifertälchen, Schillerschule und Feuerbachstraße in beiden Richtungen.