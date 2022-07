Eine Unfallflucht ist der Polizei am Donnerstagmorgen in der Triftstraße in Mackenbach gemeldet worden. Zwischen 8 und 10.30 Uhr stieß demnach ein Autofahrer, vermutlichen beim Rangieren, gegen eine Straßenlaterne. Danach entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne den Schaden zu melden.

Pfalzwerke müssen ausrücken

Wie die Polizei weiter berichtet, hatte sich die Straßenlaterne aufgrund der Kollision verbogen. Deshalb mussten die Pfalzwerke mit der Behebung der Schäden beauftragt werden. Die Ermittlungen nach dem flüchtigen Fahrer und Fahrzeug dauern an. Zeugen, die helfen können, den Unfall aufzuklären, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei Kaiserslautern zu melden.