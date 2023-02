Die Straßenbeleuchtung in Kollweiler soll auf LED-Technik umgestellt werden. Das hat der Ortsgemeinderat beschlossen, der sich dadurch eine jährliche Kostenersparnis von rund 11.400 Euro verspricht. Obendrein wird eine Treibhausgaseinsparung von rund 70 Prozent erwartet. Von den 136 Straßenlampen in Kollweiler ist bisher eine mit LED-Technik ausgestattet. Die Umstellung der restlichen Lampen kostet 99.000 Euro. Hierzu geben Bund und Land insgesamt 67.000 Euro Zuschuss, sodass die Ortsgemeinde 32.000 Euro zahlen muss. Wie Ortsbürgermeister Ralf Heinz (SPD) sagt, sollen sich die neuen Leuchten in vier bis fünf Jahren bezahlt gemacht haben.