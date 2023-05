Drei Tage, fünf Orte und zwölf internationale Show-Künstler. Alles „für umme“: Das erwartet die Kaiserslauterer am Wochenende. Das Straßen-Kunst-Festival lädt Schaulustige von Freitag bis Sonntag in die Fußgängerzone ein – und Artisten aus aller Welt auf die Bühnen. Organisator Alexander Heß gibt Einblicke in das Programm.

Wer dieser Tage durch die Fußgängerzone geschlendert ist und die bunten Lampions über den Straßen erblickt hat, hat sich vielleicht stirnrunzelnd gewundert. Es war der erste Vorgeschmack auf das bunte Treiben am Wochenende: Die Lampion-Aktion bildet den Startschuss für das Straßen-Kunst-Festival. Von Freitag bis Sonntag und von früh bis spät werden an fünf Orten in der Stadtmitte eine Reihe von Künstlern Passanten bespielen und bespaßen. Von Musik zu Theater, von Tänzern zu Feuer-Ninjas, von wandelnden Clowns bis hin zu wagemutigen Akrobaten. Wer also am Wochenende über den Stiftsplatz, an der Stiftskirche, über den Schillerplatz, den Altenhof oder den St. Martins-Platz spazieren geht, stolpert womöglich über einen dieser Programmpunkte.

Zum Beispiel Herr Konrad, einen laut Ankündigung liebenswert-schusseligen Jongleur, der mit Musik und Klangeffekten eine rasante Show abliefert – oder sie vergeigt. Oder man stolpert über die Performance-Truppe Funky Monkeys, die zirkusreifen Streetdance aufs steinige Parkett bringen wird. Wer zum Abend hin durch die Straßen flaniert, bekommt die Feuershow des Australiers Chris Blaze zu sehen. Für die kleinen Besucher gibt es Seifenblasen-Feuerwerk hier und da.

Individuelles Programm zusammenstellen

Organisiert wird das Fest vom Citymanagement unter der Leitung von Alexander Heß und mit finanzieller Unterstützung durch das Land im Rahmen des Programms „Innenstadt-Impulse“. „2019 hatten wir in der damals gesperrten Schneiderstraße eine ähnliche Veranstaltung, mit der gleichen Agentur“, erzählt Heß. „Eine Reihe internationaler Künstler, die unter dem Motto ,Modemeile’ aufgetreten sind. Das hat damals so einen guten Anklang gefunden, dass wir das irgendwann wiederholen wollten.“

Die Spielzeiten erstrecken sich am Freitag, 5. Mai, von 14 bis 22 Uhr, am Samstag von 11 bis 22 Uhr und am Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Die offizielle Eröffnung findet am Freitag um 14 Uhr vor der Stiftskirche statt. Danach wird zu jeder vollen Stunde an vier der fünf Show-Spots – am Sonntag gibt es keine Show am Altenhof dafür jedoch am St. Martins-Platz – gleichzeitig aufgeführt, musiziert und jongliert. Die Auftritte dauern zwischen 30 und 50 Minuten. Jede Einlage wird mehrmals täglich gespielt, damit Besucher ihr eigenes Programm zusammenstellen können.

Spielplan auf dem Fest, in der App und online verfügbar

Das Fest bleibe vorerst eine einmalige Sache, die durch das „ReStart“-Förderprojekt möglich gewesen sei. „Dadurch ist das Ganze kostenlos für das Publikum“, sagt Heß. „Die Künstlerinnen und Künstler freuen sich auf hoffentlich großzügige Hutgeldspenden, bekommen jedoch von uns keine Gage gezahlt. Wir sorgen lediglich für Fahrtgeld, Unterkunft und Verpflegung der Artisten.“

Ein Spielplan mit Uhrzeiten und Orten ist beim Festival erhältlich oder online in der „Stadt KL“-App und auf der Webseite des Citymanagements. „Zwischendrin wird es noch ein zusätzliches Programm geben“, wirbt Heß. „Ein spezielles Kinderprogramm, das wir mit einer größeren Vielfalt am Schillerplatz einbinden. Daneben gibt es noch tolle Walking-Acts – auf Stelzen. Und das Ganze wird natürlich mit ein paar Ständen für das leibliche Wohl komplettiert.“

Auftakt in den Festsommer

Der Organisator ist bereit: „Wir freuen uns sehr auf das Fest, das ich auch bewusst in den Mai gelegt habe“, sagt Heß. „Das Wetter ist gut, andere Veranstaltungsformate blühen ebenfalls auf. Und nach dem Fest geht es schon weiter mit der Kerwe, dem verkaufsoffenen Sonntag, mit den Sommerabenden – und geradewegs Richtung Altstadtfest. Es ist also jetzt dauernd etwas los und unser Team arbeitet auf Hochtouren“, ergänzt er. Er hofft auf viele Gäste. Das sei gut für die Gastronomie, den Handel und für die Atmosphäre der Stadt. Also: immer den bunten Lampions nach.