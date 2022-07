Die Vorfreude bei den Veranstaltern und den Künstlern war groß, an diesem Wochenende ist es so weit: Zum 15. Mal bringt das Festival „Alles muss raus“ Kunst, Theater, Musik und gute Laune nach Kaiserslautern. Bespielt wird dabei die ganze Innenstadt. Rund 200 Künstler mit und ohne Beeinträchtigung aus mehreren Nationen zeigen ihr Programm.

An der Stiftskirche ist eine Bühne aufgebaut, auf der zu unterschiedlichen Zeiten etwas geboten wird. Dort befindet sich auch ein Infopoint, an dem Besucher alles Wissenswerte zum Programm erfahren können. Was wann und wo stattfindet, ist zudem im Internet einsehbar unter www.alles-muss-raus-festival.de.

Das abendliche Programm um 22 Uhr auf dem Stiftsplatz, wird in diesem Jahr vom Theater Titanick gestaltet. Zu sehen ist eine 360-Grad-Performance auf einer sieben Meter hohen Metallkugel. Zu den Spielstätten gehört unter anderem der Hof der Stiftskirche. Hier warten Tanz und Artistik auf Zuschauer.

Auf der Wiese am Pfalztheater treibt indessen ein Clown sein Unwesen und freut sich schon darauf, das Publikum bei seinen anarchischen Clownerien miteinzubeziehen.

Veranstaltet wird das Festival von der Lebenshilfe Westpfalz und der Lebenshilfe Kunst und Kultur gGmbH gemeinsam mit der Stadt Kaiserslautern und dem Kultursommer Rheinland-Pfalz.