Der Ortsgemeinderat Oberarnbach hat in seiner Sitzung am Dienstagabend beschlossen, im Kreuzungsbereich der Mittelbrunner Straße und Hauptstraße die Straßenbeleuchtung zu verbessern. Wie Ortsbürgermeister Reiner Klein (CDU) erläuterte, liegt die Verkehrssicherungspflicht bei der Ortsgemeinde und die aktuelle Straßenbeleuchtung sei nicht ausreichend, um eine gute Ausleuchtung der Verkehrsflächen sicher zu stellen. Gerade jetzt in den Wintermonaten sei eine ordnungsgemäße Ausleuchtung für den Schulweg erforderlich, betonte Reiner Klein. Um das zu gewährleisten, werden zwei zusätzliche LED-Straßenleuchten benötigt. Im Zuge der Maßnahme werde der alte Holzmast ausgetauscht und durch einen modernen Mast ersetzt. Die Kosten für die gesamte Maßnahme belaufen sich auf 8102 Euro. Die Arbeiten werden von den Pfalzwerke Netz AG ausgeführt.