Die Straßenbeleuchtung in Kottweiler-Schwanden wird auf LED-Technik umgestellt. Die Kosten dafür belaufen sich auf 83.262 Euro, wie die Ortsbürgermeisterin Gabriele Schütz (FWG) erläuterte. 72.600 Euro kämen in die Berechnung der wiederkehrenden Beiträge. Die restlichen rund 10.600 Euro werden von der Gemeinde getragen. Von den 72.600 Euro übernimmt die Gemeinde zudem 25.000 Euro. 54.450 Euro müssen also die Grundstückseigentümer in Form von wiederkehrenden Beiträgen bezahlen.