Die Straßenbeleuchtung in Schwedelbach wird auf LED-Technik umgestellt, das hat der Ortsgemeinderat einstimmig beschlossen. Wenn die Zuschüsse von Bund und Land genehmigt seien, werde mit der Umrüstung begonnen, erläutert Ortsbürgermeister Henning Schaumlöffel (SPD). Bei dem aktuellen Strompreis von rund 25 Cent pro kWh und der aktuellen Wartungspauschale würde die bestehende Anlage in fünf Jahren 137.157 Euro kosten. Der komplette Austausch koste nach Abzug der Förderung von Land und Bund 59.827 Euro. Diese einmaligen Kosten plus die reduzierten Strom- und Wartungskosten würden sich in den kommenden fünf Jahren auf insgesamt 124.444 Euro belaufen. Demnach würde die Ortsgemeinde in diesem Zeitraum durch die Umstellung auf LED 12.712 Euro sparen. Sollte der Strompreis steigen, würde sich der Austausch noch früher auszahlen.