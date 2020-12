Die neu errichtete Straßenbeleuchtung in der Rütschhofstraße ist fertiggestellt. Seit Ende vergangener Woche sind dort erstmals in Kaiserslautern über Radarsensoren gesteuerte Straßenleuchten in Betrieb.

Für Auto- und Radfahrer und Fußgänger bedeutet das laut Stadtverwaltung, „dass die grundsätzlich im Reduzierbetrieb betriebene Beleuchtung erst dann erwacht und heller wird, wenn er von den jeweiligen Radarsensoren erfasst wird“. Je nach Fahrtrichtung werden durch die an den Leuchten angebrachten Sensoren und der nachgeschalteten Steuerung jeweils die nächsten beiden Leuchten hochgedimmt. Erfassen die Sensoren keine weiteren Verkehrsteilnehmer, dann schaltet die Anlage nach kurzer Zeit wieder in den reduzierten Betrieb zurück.

Mit der neuen Straßenbeleuchtung in der Rütschhofstraße habe man ein besonderes Augenmerk auf die Bereiche Klimaschutz und Lichtverschmutzung gelegt. Mit rund 17,5 Watt Leistung je Leuchte im Normalbetrieb liegt der gesamte Leistungsbedarf der Straßenbeleuchtung in der rund 1,4 Kilometer langen Rütschhofstraße bei rund 750 Watt. Das entspreche in etwa der Leistung eines handelsüblichen Haushaltsstaubsaugers. Im reduzierten Betrieb schaltet sich die gesamte Anlage auf einen Leistungsbedarf unter 200 Watt zurück.

Der jährliche Stromverbrauch der Straßenleuchten in der Rütschhofstraße liege mit rund 1200 Kilowattstunden unter dem Verbrauch eines durchschnittlichen Singlehaushalts. Trotz der Erweiterung der Beleuchtungsanlage, von ursprünglich 16 konventionellen Straßenleuchten im bebauten Bereich der Rütschhofstraße auf nun 43 LED-Leuchten über die gesamte Strecke, konnte der Jahresenergiebedarf durch die neue Technik in Verbindung mit LED-Leuchten auf rund 45 Prozent reduziert werden.

Die Lichtfarbe der in der Rütschhofstraße eingesetzten Beleuchtung trage dem Ruf nach der Reduzierung der nächtlichen Lichtverschmutzung und des Schutzes von nachtaktiven Insekten Rechnung. Das orangefarbene Licht reduziert laut Verwaltung die Anziehungswirkung auf nachtaktive Insekten und Falter erheblich und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Erhalt der Artenvielfalt. Das Referat Tiefbau habe im Vorfeld verschiedene Leuchten und Steuerungssysteme untersucht.

„Diese neue Technik ist ein großartiger Beitrag zu unseren Klimaschutzbemühungen“, bewertet Bau- und Umweltdezernent Peter Kiefer die neue Beleuchtungsanlage. Gerade im Bereich der Straßenbeleuchtung ließen sich erhebliche Einsparpotentiale erzielen, da diese gut 30 Prozent des Gesamtstromverbrauchs im kommunalen Bereich einnimmt. Im Referat Tiefbau gebe es bereits viele Projektideen, bei denen die neue Technik eingesetzt und ausgebaut werden könne. Das Projekt „Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Rütschhofstraße“ wird im Rahmen des Verbundprojektes der Nationalen Klimaschutzinitiative „Pendlerradroute Bachbahn“ mit 90 Prozent der Investitionskosten gefördert.