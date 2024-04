Auf der Strecke zwischen Kaiserslautern und Otterbach werden Fahrbahnreparaturen in Höhe der Kläranlage durchgeführt. Wie die Stadtbildpflege Kaiserslautern mitteilt beginnen sie am Montag, 8. April, und dauern voraussichtlich bis Freitag, 12. April. Die Sanierungsmaßnahmen auf der K12 erfolgen mit halbseitiger Sperrung. Der Verkehr wird per Ampel geregelt.