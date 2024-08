Zu Straßensperrungen kommt es am Sonntag, 25. August, in Queidersbach von 8 bis 18.30 Uhr aufgrund eines Radrennens. Der Radsportverein richtet den „Großen Preis der Becker Systemtechnik“ aus. Die Strecke verläuft über die Jahnstraße, die Barbarossa-, die Schützen- und die Waldstraße zurück in die Jahnstraße. Die Jahn- sowie die Schützenstraße sind daher komplett für den Autoverkehr gesperrt. Die Waldstraße ist von der Barbarossastraße kommend bis zur Jahnstraße nicht zu befahren, die Barbarossastraße gehört zwischen der Einmündung Auf der Heide am östlichen Ortseingang bis zur Kreuzstraße den Radfahrern. Der Verkehr wird über Seitenstraßen umgeleitet.