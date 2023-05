Die L372 wird zwischen Kollweiler und Reichenbach-Steegen ab Dienstag, 16. Mai, gesperrt. Wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Kaiserslautern mitteilt, werden auf einem Teilabschnitt der Straße Fahrbahnsanierungsarbeiten durchgeführt. Die Vollsperrung der L372 beginnt im direkten Anschluss an die aktuell bestehende Vollsperrung der L369 zwischen Jettenbach und Kollweiler und dauert voraussichtlich bis Freitag, 19. Mai. Die Umleitung beginnt an der Einmündung L369/L372 in Richtung Schwedelbach, führt von Schwedelbach weiter zur Einmündung L369/L367 und danach weiter in Richtung Reichenbach-Steegen – und umgekehrt. Die Sperrungen für Lastwagen in Kollweiler und Schwedelbach werden während der Vollsperrung aufgehoben.