Mit reichlich Alkohol im Blut hat eine Autofahrerin am Mittwochabend auf der Landstraße zwischen Schallodenbach und Mehlbach einen Unfall gebaut. Wie die Polizei berichtet, war die 35-Jährige mit ihrem Mini in Richtung Mehlbach unterwegs, als sie kurz vor 19 Uhr die Kontrolle über ihren Wagen verlor. In einer Linkskurve kam sie von der Fahrbahn ab und traf einen Leitpfosten. Letztendlich blieb das Auto auf einem Grünstreifen stehen. Die Fahrerin und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Die 35-Jährige Frau roch stark nach Alkohol. Ein Atemtest bescheinigte ihr einen Alkoholpegel von 2,45 Promille. Sie wurde zur nächsten Dienststelle gebracht, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Straße war etwa drei Stunden gesperrt.