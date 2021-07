Ab Montag, 19. Juli, ist die K13 zwischen Rodenbach und Siegelbach voll gesperrt, wie der Landesbetrieb Mobilität mitteilt. Grund dafür ist, dass zum einen am Rodenbacher Ortsausgang die Einmündung „Am Tränkwald“ umgestaltet wird. Dort entsteht eine abknickende Vorfahrtsstraße. Zum anderen wird die Straße zwischen den beiden Orten saniert. Das dauert nach Angaben des Landesbetriebs rund sieben Wochen und kostet rund 605.000 Euro. Die Umleitung verläuft aus Siegelbach kommend über die B270 und die L367 bis zur Abfahrt Weilerbach und weiter über die K13 nach Rodenbach. Die Umleitungsstrecke ist in beide Richtungen befahrbar. Das Gewerbegebiet „Am Tränkwald“ in Rodenbach ist über die L367 und den „Unteren Tränkwald“ zu erreichen. Der Hundeverein Rodenbach und die Waldgaststätte Gilberts können über Siegelbach angefahren werden.